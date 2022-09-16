Шольц обвинил Россию в желании сражаться с НАТО и ЕС

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Россия и дальше будет противопоставлять себя ЕС и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил власти России в желании противопоставлять себя Евросоюзу и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны подготовиться к тому, что Россия [президента Владимира] Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и ЕС, которые, кстати, Путин никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и всегда с ними сражался», — заявил канцлер ФРГ.

Тем не менее немецкий канцлер считает, что ЕС и США важно продолжать вести диалог с Россией. Ранее Шольц рассказывал, что во время последнего разговора с Путиным последний не изменил своего мнения относительно боев на Украине.

Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя, добавил Шольц. Канцлер также призвал к дипломатическому разрешению конфликта.