Шольц призвал продолжить диалог с Путиным по Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог необходимо

Российский президент Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, несмотря на это, вести диалог друг с другом важно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

Канцлер Германии прокомментировал полуторачасовой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, где они коснулись темы спецоперации на Украине. Шольц уточнил, что после разговора с ним, Путин не изменил свое мнение. Сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой», нельзя, добавил Шольц.

Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал Олаф Шольц канцлер ФРГ

Канцлер ФРГ отметил, что переговоры с Путиным очень важны. Он призвал к дипломатическому разрешению конфликта. Политик также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Политики обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Лидеры договорились продолжать контакты.

Обещание Путину

1 сентября Шольц также указал на необходимость продолжения контактов с российским коллегой. По его словам, он много раз разговаривал с ним по телефону и продолжит это делать.

В августе стало известно: Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту РФ что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.

Необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом Олаф Шольц канцлер ФРГ

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе

Также лидер немецкого правительства говорил российскому президенту, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Шольц назвал важным прямое общение с Путиным. Он заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности.

Похожее заявление немецкий политик делал и в июне.

Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую Олаф Шольц канцлер ФРГ

Он выразил мнение, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».

Позже немецкий канцлер прокомментировал вероятность визита Путина в Германию. По его словам, основным условием для этого является прекращение всех боевых действий на Украине.

Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру Олаф Шольц канцлер ФРГ

Отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами», Шольц признался, что этого «никто на самом деле не знает». Он назвал Путина «лидером очень великой страны, где живет много людей», а также подчеркнул, что у России больше ресурсы, поэтому конфликт на Украине может продолжаться «действительно долго».

