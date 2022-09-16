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В ЛНР заявили о прибытии НАТО в Харьковскую область

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область

Фото: Lukas Barth / Reuters

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что разведка обнаружила прибытие кадровых офицеров НАТО в часть Харьковской области, которая подконтрольна Украине, передает РИА Новости.

«Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район — организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», — утверждает офицер.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины. По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».

С начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса страны НАТО и ЕС поставили Украине десятки наименований вооружений.

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Кристина Есикова
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