Российские производители батарей попросили о помощи

«Ъ»: российские производители батарей попросили субсидий из-за падения производства

Производство отопительного оборудования в России сокращается из-за слабого спроса внутри страны и невозможности конкурировать с европейскими и китайскими предприятиями на внешних рынках. На этом фоне поставщики попросили помощи в виде экспортных субсидий, пишет «Коммерсантъ».

В письме гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игоря Прудникова главе Минпромторга, вице-премьеру Денису Мантурову содержится просьба включить алюминиевые и биметаллические радиаторы в список продукции, выпуск которой предусматривает компенсацию транспортных расходов.

В 2019 году ведомство уже добавляло предприятия отрасли в соответствующий перечень, но затем, в 2021-м, исключило их из-за роста мировых цен на металл. В ЕВРАРОС объяснили, что субсидии помогали покрывать до 80 процентов логистических расходов.

При этом председатель экспертного совета ЕВРАРОС Александр Маслов утверждает, что отмена помощи была необоснованной, поскольку производители отопительного оборудования никогда сверхприбылей не имели. Коммерческий директор «КЗТО Радиатор» Андрей Лазурко добавил, что без субсидий рентабельность бизнеса упала на 5-7 процентов. В результате в текущем году экспорт сократился в четыре раза, хотя в планах был трехкратный рост.

Также Лазурко добавил, что крепкий рубль делает российскую продукцию неконкурентоспособной даже внутри страны. Местные производители начали проигрывать отечественный рынок системам из Китая и Турции, чья продукция на 18-22 процента дешевле.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет застройщиков) Владислав Преображенский заметил, что государству вначале надо хотя бы добиться паритета на внутреннем рынке, а уже потом обращать внимание на внешние.

Ранее об убыточности поставок за рубеж рассказал гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. По его словам, крепкий рубль заставляет сократить экспорт, сохранив его только на ключевых рынках, чтобы не потерять контракты. Российские власти с весны этого года ищут решения проблемы курса национальной валюты, но к середине сентября ослабить ее не удалось.