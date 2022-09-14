«КамАЗ» рассказал об убыточности экспорта из-за курса рубля

В «КамАЗе» рассказали об убыточности экспорта из-за валютного курса

Экспорт автомобилей из России при нынешнем валютном курсе убыточен для «КамАЗа», сказал гендиректор компании Сергей Когогин, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании», — отметил он. Когогин добавил, что «КамАЗ» определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия. «Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными», — сказал он.

Главным экспортными рынками компании последние годы были Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. «КамАЗ» намерен сохранить объем производства компании в 2022 году на уровне бизнес-плана начала года, несмотря на сложности и сильный рубль.

«КамАЗ» ранее попал под санкции США и Великобритании. На этом фоне китайская Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей компании. От продаж оборудования российскому концерну компанию предостерегли власти КНР, указав, что он находится под санкциями.