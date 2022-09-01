Китайская компания отказалась продавать «КамАЗу» двигатели из-за санкций

Китайская Weichai отказалась продавать «КамАЗу» газовые двигатели из-за санкций

Китайская Weichai Power приостановила поставки газовых двигателей «КамАЗу», сообщают «Известия» со ссылкой на три источника. От продаж оборудования российскому концерну компанию предостерегли власти КНР, указав, что он находится под санкциями.

Двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, работающие на газомоторном топливе (сжиженный природный газ, СПГ). В частности, оборудование китайской компании использовалось в современном тягаче 5490 на СПГ, который начали выпускать в феврале 2020 года. Моторами от Weichai комплектовали также самосвалы на метане и автобусы «Нефаз».

После введения санкций «КамАЗ» собирался устанавливать дизельные двигатели Weichai на свою грузовую технику классического поколения К3. Кроме того, в июне компания «Риат» (официальный дилер «КамАЗа») собрала первый грузовик КамАЗ-43118 с двигателем Weichai WP10.

Представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев подтвердил газете, что концерн снимет с производства грузовика 5490 на СПГ. Тем не менее, компания уже подготовила новую модель на замену — КамАЗ-54901 на СПГ. На него будут ставить «камазовский» рядный шестицилиндровый двигатель Р6, доработанный для работы на газе. «Мы планируем запустить его во второй половине 2023 года, как раз под заявочную кампанию госсубсидирования, если оно, конечно, продолжится», — рассказал Афанасьев.

«КамАЗ» также с 2018 года владеет совместным предприятиям (СП) с Weichai — «КамАЗ Вейчай». В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что сейчас «ведется работа по замене двигателей, поставляемых этим СП, на аналогичную продукцию как зарубежных, так и отечественных предприятий». Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что «КамАЗ» рискует проиграть долю рынка белорусскому МАЗу или китайским брендам, так как не имеет собственного нового газового двигателя.

Проблемы в сотрудничестве с традиционными иностранными партнерами у «КамАЗа» появились весной. Тогда завод попал под санкции ЕС, Великобритании, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. После начала военных действий на Украине компания столкнулась с дефицитом двигателей Cummins (США), коробок передач ZF (Германия) и топливной аппаратуры Bosch (Германия).