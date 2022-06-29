Названы последствия американских санкций для КамАЗа

«Ъ»: санкции США затруднят доступ КамАЗа к импортным запчастям и ограничат экспорт

Блокирующие санкции США против крупнейшего российского производителя грузовиков и его дочерних структур могут затруднить доступ КамАЗа к импортным запчастям даже из Китая, а также процесс экспорта, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло КамАЗ, его главу Сергея Когогина, дочернюю одноименную лизинговую компанию, НЕФАЗ и Тутаевский моторный завод в список SDN. Перечень запрещает любые сделки американским лицам — под ограничения попадают не только фирмы, компании, зарегистрированные в США, но и зарегистрированные в соответствии с законодательством страны, а также американские физлица и банки, которые используют доллары как валюту платежа, рассказала руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова.

В 2021 году КамАЗ вышел на рынок легких коммерческих автомобилей. По лицензии компания собирает их под собственной маркой из компонентов китайской JAC — российская модель называется «Компас». СМИ сообщали, что JAC также будет поставлять компоненты для «Москвича» (бывший завод Renault в Москве), КамАЗ выступает партнером проекта. Среди возможных последствий новых санкций США аналитики назвали прекращение сборки «Компаса». Китайские компании ведут себя крайне осторожно в том, что касается создания СП с санкционными лицами, из-за угрозы вторичных санкций.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что включение в санкционный список может усложнить работу КамАЗа на внешних рынках, также «нужно будет снова решать вопросы с компонентами для выпуска в России». В КамАЗе на вопросы о влиянии новых санкций традиционно ответили, что «компания продолжит работу в обычном режиме».

Ограничения могут ударить и по экспорту концерна. В конце июня Когогин заявил, что компания не потеряла клиентскую базу, но уже столкнулась с проблемами с проведением платежей за экспорт. Причины введения санкций, названные Минфином США, также повлияют на продажи за рубеж из-за репутационных издержек — американские власти назвали КамАЗ главным поставщиком бронированных автомобилей для российских вооруженных сил.

На данный момент КамАЗ располагает несколькими совместными предприятиями с иностранными компаниями. Немецкая Daimler Truck имеет долю в компании, а также паритетное СП «Даймлер Камаз Рус». Однако 28 февраля Daimler Truck сообщила о приостановке всех операций в России. КамАЗ владеет СП с китайской Weichai, немецкой ZF (16 марта объявила, что прекратила все поставки в Россию) и американской Cummins (компания 17 марта объявила о приостановке работы в России).