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«Ростех» и КамАЗ попали под американские санкции

Минфин США ввел санкции против «Ростеха», КамАЗа и РЖД

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки 70 российских организаций, в том числе государственную корпорацию «Ростех». Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства. Сделки с холдингом разрешены до 11 августа 2022 года.

По заявлению Вашингтона, большинство из попавших под санкции компаний «имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы» России. В холдинг «Ростеха» входит более 800 организаций из разных отраслей. США включили его в санкционный список «за деятельность в оборонном и связанном с ним военном секторе экономики» России. «Ростех» уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании, напомнили в Минфине.

Под ограничения попадают все организации, «на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие "Ростеху", даже если они не идентифицированы OFAC». Среди аффилированных с «Ростехом» подсанкционных компаний оказались крупнейший в России производитель грузовиков КамАЗ, который, по заявлению США, является поставщиком бронированных автомобилей для российских вооруженных сил, а также холдинг «Российские железные дороги» (РЖД).

OFAC также запретило импорт золота из России. Теперь в США невозможен ввоз золота российского происхождения без наличия лицензии или иного разрешения OFAC, за исключением случаев, предусмотренных законом. Ограничение не распространяется на золото, которое до 28 июня находилось за пределами России.

Ударная волна


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Софья Ермакова
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