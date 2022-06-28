США запретили импорт золота из России

США запретили импорт золота российского происхождения

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило импорт золота из России. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства. Запрет применяется ко всему золоту российского происхождения с немедленным вступлением в силу.

«Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения без наличия лицензии или иного разрешения OFAC запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом. Под это определение не попадет золото российского происхождения, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами Российской Федерации», — указано в заявлении.

Американский Минфин напомнил, что к эмбарго на золото уже пообещали присоединиться остальные страны «Большой семерки». 27 июня участники G7 заявили, что намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

В тот же день эмбарго на российские золотые изделия анонсировала Канада. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит Москву около 19 миллиардов долларов в год.

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