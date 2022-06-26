Госдеп США оценил потери России от эмбарго на золото

Блинкен заявил, что отказ G7 от импорта золота из России лишит ее $19 млд

Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год. Так потери России от соответствующего эмбарго оценил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью для телеканала CNN, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ранее объявленная инициатива затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта после энергоносителей, которая есть у России. Глава Госдепа США также отметил, что эффект от веденных ограничений будет со временем только нарастать и российская экономика сократится на 8–15 процентов.

О планах лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России стало известно 25 июня. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня. Позднее данные намерения лидеров стран «Большой семерки» подтвердил президент США Джо Байден. Позднее в сообщении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отмечалось, что эта мера не будет распространяться на уже купленное золото.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящей встрече в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новым вызовам мировой экономике, ставшим результатом военных действий на Украине.