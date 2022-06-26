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США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

Фото: Shutterstock

США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Даунинг-стрит.

Эта мера не будет распространяться на уже купленный у России драгоценный металл. Также отмечается, что санкции Великобритании нанесли ущерб российскому импорту на 16,5 миллиардов долларов.

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена и других лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

25 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящей встрече в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

Мировая история санкций
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Елизавета Новикова
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