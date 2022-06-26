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Байден заявил о планах лидеров G7 запретить импорт золота из России

Президент США Байден подтвердил намерение лидеров G7 запретить импорт золота из России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США, Канада, Япония и Великобритания и другие страны «Большой семерки» введут запрет на импорт российского золота. Об этом сообщил президент Джо Байден в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, импорт этого драгоценного металла — «крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов». Эта мера не будет распространяться на уже купленное золото.

О планах лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России стало известно 25 июня. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящей встрече в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новым вызовам мировой экономике, ставшим результатом военных действий на Украине.

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Елизавета Новикова
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