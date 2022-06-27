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Россию собрались отрезать от мировых рынков и ограничить ее доходы от золота

Страны G7 собрались ограничить доходы России от продажи золота

Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress.com

Страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится
в их заявлении.

Лидеры стран также заявили о намерении продолжать вводить адресные санкции против России и ограничивать доступ страны к своим ключевым технологиям и услугам, особенно связанным с оборонной промышленностью. «Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками», — отмечается в документе. Также G7 изучит варианты направления Киеву средств от пошлин на российские товары.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит Москву около 19 миллиардов долларов в год. О том, что лидеры G7 собираются ввести запрет на импорт золота из России стало известно 25 июня. Позднее намерения лидеров стран «Большой семерки» подтвердил президент США Джо Байден.

По его словам, импорт этого драгоценного металла — «крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов». Пока такой запрет не принят.

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Платон Щукин
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