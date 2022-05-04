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Великобритания ввела санкции против «КамАЗа»

Великобритания ввела санкции против российской компании «КамАЗ»

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Великобритания ввела санкции против российской компании «КамАЗ», следует из сообщения британского министерства иностранных дел.

О новых ограничениях в отношении ряда лиц и организаций объявила глава ведомства Лиз Трасс. Речь идет, в частности, о том, что
«российские компании уже не смогут извлекать выгоду из сотрудничества с британскими высококлассными специалистами в сфере бухгалтерии, консалтинга в области менеджмента и пиар-услуг».

Помимо этого, речь идет о санкциях, которые предполагают заморозку активов и запрет на поездки. В числе физических лиц, попавших под санкции, — помощник президента России Максим Орешкин, бывший министр экономического развития России, замминистра обороны Николай Панков и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

В конце марта стало известно, что с апреля «КамАЗ» из-за нехватки иностранных компонентов будет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2», который, согласно действующим нормативам, невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов. В апреле же появилась информация о том, что теперь в стране могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0».

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Платон Щукин
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