Отец купил новорожденному сыну яхту за 168 миллионов рублей

В Майами отец купил новорожденному сыну яхту за 2,8 миллиона долларов

В Майами, США, отец купил новорожденному сыну яхту за 2,8 миллиона долларов (168,3 миллиона рублей) и одежду на 34,6 тысячи долларов (два миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

51-летний Барри Дрюитт-Барлоу рассказал, что старается дать своим детям все самое лучшее. Помимо неврожденного сына Ромео, Барлоу воспитывает двулетнюю дочь Валентину и называет ее настоящей принцессой. «Она получает все, что хочет и когда хочет. У нее есть личный повар, целая игровая комната, полная новейших гаджетов и игрушек, няня и команда домашнего персонала, которая заботится о ней и в которой есть парикмахер, укладывающий ее волосы каждый день», — сказал он.

У состоятельного родителя есть особняк в американском штате Флорида и вскоре появится еще один в Эссексе, Великобритания. По словам мужчины, одна только кровать для Валентины обошлась в 38 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей), а к обустройству детской комнаты Ромео он еще не приступал. Однако на имя мальчика уже открыт банковский счет, на котором лежат два миллиона фунтов стерлингов (137 миллионов рублей).

Барлоу признался, что часто сталкивается с осуждением и завистью. Он добавил, что это вызывало у него депрессия. «Мы не делаем ничего, чтобы причинить боль вам или вашей семье, просто порадуйтесь за людей, проявите немного любви и расслабьтесь! Жизнь слишком коротка, наслаждайтесь своей собственной жизнью и радуйтесь за других! Если я вижу, что у кого-то все хорошо, я всегда радуюсь за него», — заключил Барлоу.

Ранее сообщалось, что 34-летняя комик Джаннали Рэндалл потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов на гардероб и аксессуары для своих собак. По словам Рэндалл, у ее собак породы чихуа-хуа Гизмо и Старлины более 300 предметов одежды и по 12 комплектов обуви у каждой, включая две пары кроксов.