Женщина потратила два с половиной миллиона рублей на гардероб для чихуа-хуа

Daily Mirror: комик потратила более двух миллионов рублей на одежду для своих собак

34-летняя комик Джаннали Рэндалл потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух с половиной миллионов рублей) на гардероб и аксессуары для своих собак. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Рэндалл, у ее собак породы чихуахуа Гизмо и Старлины более 300 предметов одежды и по 12 комплектов обуви у каждого, включая две пары кроксов. У собак есть собственная спальня с двуспальной кроватью и мини-парк на заднем дворе с надувными водными горками, креслами-мешками и беседкой. Кроме того, Рэндалл купила Гизмо даже миниатюрный автомобиль Lamborghini с особым номерным знаком.

Женщина также рассказала, что встречается только с теми мужчинами, которых одобрят ее питомцы. По ее словам, она не пойдет на свидание, если Гизмо не понравится человек, поскольку собаки очень умны и чувствительны. «Я думаю, что собаки очень любящие и преданные. К сожалению, люди не такие», — сказала она.

Рэндалл добавила, что не хочет заводить детей и сосредоточена на воспитании собак, которые также являются ее партнерами по сцене. «Иногда у них по четыре занятия в неделю. Когда они не выступают, то дремлют в своей сумке, и с ними обращаются как с членами королевской семьи», — заключила она.

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