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Женщина с двумя свиньями и четырьмя собаками поселила дома десятки крыс

Daily Mail: американка Рейбон завела дома 50 крыс, две свиньи, четыре собаки и три кошки

Жительница города Палмдейл, штат Калифорния, США, поселила у себя дома десятки крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя пенсионерка Мишель Рейбон считает этих зверьков своими питомцами. Она не могла остановиться и постоянно расширяла стаю с тех пор, как завела несколько крыс. Теперь у нее живут 25 самцов и 25 самок.

Кроме 50 крыс, у женщины есть четыре собаки, три кошки и две свиньи. Раньше у нее были две овцы, две козы, 25 куриц и около 15 гусей и уток, но это требовало слишком больших хлопот, поэтому она подыскала животным новых хозяев.

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Изначально Рейбон приобретала крыс у заводчика в Техасе. После переезда в Калифорнию она не смогла найти людей, которые разводят этих зверьков профессионально, и решила заняться этим сама.

Рейбон стремилась выводить крыс с хорошим характером, чтобы продавать их другим любителям этих животных. Позже она отказалась от этого бизнеса, и теперь крысы живут у нее просто в качестве питомцев.

По ее словам, когда к ней приходят гости, в первый момент они часто бывают в шоке от количества крыс, но ее подопечным удается быстро завоевать их сердца.

«Они — мои дети и не могут сделать ничего плохого. У каждой крысы индивидуальный характер, поэтому некоторые из них любят общаться со мной больше, чем остальные», — рассказывает американка. По ее словам, одни крысы более дружелюбны, другие — менее.

Мишель Рейбон приобрела вирусную популярность после того, как опубликовала в интернете видео о купании крыс в кухонной раковине. Запись купания набрала более 350 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что на ферме в Эстонии женщина обнаружила 13 запутавшихся хвостами крыс. Спутанные грызуны называются «крысиным королем» — это крайне редкое явление.

Алиса Дмитриева
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