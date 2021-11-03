Женщина обнаружила редчайшего «крысиного короля» у себя на ферме

На ферме в Эстонии женщина обнаружила 13 запутавшихся собственными хвостами крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать фермера по имени Йохан Уйбопуу пошла утром в курятник кормить птиц и нашла при входе клубок из крыс, которые пытались прорыть нору под порогом, но застряли. Спутанные грызуны называются «крысиным королем» — это крайне редкое явление. Предположительно, такое случается, когда крысы пачкаются в чем-то липком, затем ложатся спать в гнезде, во сне спутываются хвостами, а когда просыпаются, пытаются разбежаться в разные стороны и таким образом сильнее затягивают узел.

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Спутанные животные не могут нормально существовать и передвигаться, поэтому быстро становятся жертвами голода или других животных. Зачастую подобных крыс убивают люди.

«Это очень редкая находка; во-первых, потому, что сами по себе “крысиные короли” встречаются нечасто. За почти 500 лет их видели, может быть, раз 60. А во-вторых, это невероятная редкость, потому что большинство крыс до сих пор живы», — сказал Андрей Милютин, куратор музея Тартусского университета. Он добавил, что существует вероятность, что на деле крысиных королей куда больше, просто не все люди, которые с ними встречаются, передают об этом информацию.

Милютин объяснил, что было принято решение умертвить крыс и поместить их в музее, потому что распутать животных было невозможно, а ампутация хвостов подвергла бы их лишним страданиями.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае обнаружен и спасен редчайший «мышиный король» — несколько мышат со сплетенными хвостами. Грызуны были привязаны к стеблю арбуза, растущего на арбузном поле.