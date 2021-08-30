Россиянин обнаружил и спас редчайшего «мышиного короля»

В Ставропольском крае обнаружен и спасен редчайший «мышиный король» — несколько мышат со сплетенными хвостами. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы в Instagram.

Грызуны были привязаны к стеблю арбуза, растущего на арбузном поле. Автор видео Алибулат Расулов предположил, что таким образом мать пыталась спасти детенышей.

«После того как мы пустили воду по каналу, вода поднялась и залила мышиную нору, — рассказал россиянин. — Мышка вывела на улицу своих мышат и связала хвостики каждого мышонка между собой и привязала их к траве, чтобы они не уплыли и не убежали».

Расулову удалось распутать хвосты мышат. В комментарии на Youtube мужчина утверждает, что высушил пойманных животных, отогрел, а потом отпустил. «Впервые в жизни я наблюдаю такую картину», — признался он.

Крысиным королем называют группу крыс со связанными хвостами. «Прежде думали, что крысиный король в золотом венце восседает на троне из нескольких сросшихся меж собой подданных и отсюда решает судьбы всего крысиного царства», — писал в XIX веке немецкий зоолог Альфред Брем.

В марте сообщалось, что тысячи мышей заполонили город Ориндж в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По утверждению одной из семей, за два дня им удалось поймать более 200 мышей. Другой местный житель похвастался полным ведром мертвых грызунов.