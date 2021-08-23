Огромные агрессивные грызуны захватили жилой комплекс для толстосумов

В Аргентине агрессивные капибары захватили Нордельту — охраняемый жилой комплекс для состоятельных людей, расположенный в живописном пригороде Буэнос-Айреса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Нашествие огромных грызунов началось несколько недель назад. Они устраивают ДТП, уничтожают ухоженные лужайки и кусают собак. Жители Нордельты пытались дать капибарам отпор, но вмешались сотрудники природоохранного ведомства и запретили трогать животных.

Аргентинцы наблюдают за происходящим с нескрываемым злорадством. У многих грызуны вызывают куда больше сочувствия, чем обитатели элитной Нордельты, которых они считают толстосумами, отгородившимися от обычных людей. В интернете капибар в шутку называют авангардом классовой войны.

Аргентинский эколог Энрике Виале (Enrique Viale) заявил, что увеличение численности капибар в жилом комплексе не является вторжением. «Все совсем наоборот: это Нордельта вторглась в их экосистему», — пояснил он.

Капибары похожи на морских свинок величиной с крупную собаку. Рост взрослой особи может превышать 60 сантиметров, длина тела достигает метра, а вес — 60 килограммов. Как правило, эти грызуны живут группами по 10-20 особей.

В марте сообщалось, что тысячи мышей заполонили город Ориндж в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По утверждению одной из семей, за два дня им удалось поймать более 200 мышей. Другой местный житель похвастался полным ведром мертвых грызунов.