Крыса с хирургической точностью съела ядовитую жабу, выжила и попала на видeо

Video: Mail Online

Бобровая крыса в австралийском городе Юлаттен, штат Квинсленд, съела ядовитую жабу ага и выжила. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Фотограф дикой природы Дьювертйе Смоленаарс (Dieuwertje Smolenaars) на берегу водоема поджидал появления утконоса. Он услышал странный звук и повернулся, в его объектив попала бобровая крыса.

Грызун перевернул на спину жабу, вскрыл ей брюхо и начал поедать ее внутренности. При этом крыса тщательно избегала ядовитых желез, расположенных на спине и плечах жабы ага. «Если приглядеться, можно увидеть, как яд стекает с желез жабы», — сказал Смоленаарс. Фотограф отметил, что крыса действовала с хирургической точностью.

Доцент кафедры экологии Мельбурнского университета Бен Филлипс (Ben Phillips) рассказал, что эти амфибии очень ядовиты. Их яд может убить человека. Известны случаи, когда взрослых крокодилов находили мертвыми с проглоченными целиком жабами в желудках.

Однако некоторые виды животных, в том числе бобровые крысы, научились поедать только нетоксичные части жаб или полностью избегать их употребления в пищу.

Бобровые крысы часто съедают печень и легкие жабы, а затем мышцы бедра. Ученые часто находят амфибий с характерными повреждениями в северных районах Австралии.

Жабы ага были завезены из Центральной Америки в 1935 году и негативно влияют на экосистемы Австралии.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Дарвин нашла у себя в саду гигантскую ядовитую жабу ага. «Это была самая толстая жаба, которую я когда-либо видела. Она была огромна, размером с обеденную тарелку», — рассказала она.