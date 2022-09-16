Россиян предупредили о возможных проблемах с сердцем из-за капель для носа

Врач Мальченко: частое использование капель для носа может привести к проблемам с сердцем

Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможном появлении проблем с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа. Об этом она сообщила агентству Ura.ru.

Специалист рассказала, что применение сосудосуживающих средств от насморка дольше семи дней может поспособствовать развитию зависимости. Со временем, при их регулярном использовании, начинает меняться строение слизистой оболочки носа и разрастаются сосуды, пояснила она. «Человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце», — добавила Мальченко.

Кроме того, зависимость от капель может спровоцировать инсульт, продолжила врач. По ее словам, такой риск существует при наличии у человека предрасположенности. «Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза», — отметила Мальченко.

Специалист подчеркнула, что капли для носа негативно сказываются на работе органов человека. «Когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг», — заключила она.

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