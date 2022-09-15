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Хирург рассказал об опасности сидения нога на ногу

Врач Максим Елисеев: сидение нога на ногу опасно для беременных и диабетиков

Фото: Dane Deaner / Unsplash

Долгое сидение нога на ногу опасно для диабетиков и беременных женщин, предупредил врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев. Об опасности такого положения тела он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам хирурга, длительное пребывание в позе нога на ногу нельзя назвать естественным. «В этот момент происходит неправильная работа мышц поясницы, таза, что приводит к деформации тазовых костей относительно друг друга, отсюда такая привычка приводит к формированию перекошенного таза, неправильной осанки», — пояснил Елисеев.

Поза нога на ногу, уточнил он, кратковременно приводит к повышению артериального давления, ввиду увеличения притока крови к сердцу, к сгущению крови и образованию тромбозов в венозной системе. Повышение давления, отметил Елисеев, опасно для пациентов, страдающих сахарным диабетом, атеросклерозом артерий нижних конечностей.

У беременных женщин, продолжил хирург, любое сопротивление нормальному току крови в организме сказывается не только на матери, но и на будущем ребенке.

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Елисеев уточнил, что кратковременное (10-15 минут) положение тела с запрокинутой ногой на ногу не приведет к серьезным последствиям для здоровья. Людям на сидячей работе он порекомендовал в течение дня побольше двигаться на прямых ногах, пить минимум 1,5-2 литра жидкости в сутки и заниматься легкой гимнастикой.

Ранее врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов назвал профессии, на которых люди чаще всего страдают из-за потери подвижности рук. По его словам, наиболее склонными к этому являются ювелиры, пианисты, а также те, кто много времени работает за компьютером.

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Александра Лисица
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