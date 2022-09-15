Названы склонные к потере подвижности рук профессии

Невролог Труханов: из-за потери подвижности рук чаще всего страдают ювелиры и пианисты

Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов в беседе с Ura.ru назвал профессии, на которых люди чаще всего страдают из-за потери подвижности рук. По его словам, наиболее склонными к этому являются ювелиры, пианисты, а также те, кто много времени работает за компьютером.

«Если есть пекущие ощущение, покалывающие, то, как правило, это компрессия, сжатие нерва в определенных узких местах. Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановиться. Особенно к этому склонны люди с определенными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером», — заявил специалист.

Он отметил, что поначалу у человека возникает онемение, на которое он, как правило, не обращает должного внимания, а спустя некоторое время нерв полностью перестает работать. Труханов пояснил, что чаще всего чувствительность пропадает именно в руках, однако добавил, что это может произойти и с другими конечностями.

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