Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу

Хирург-флеболог Авакян заявил, что привычка класть ногу на ногу опасна для позвоночника

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян заявил, что привычка сидеть, закидывая ногу на ногу, является опасной. В беседе с Ura.ru он предупредил, что подобная поза способствует искривлению позвоночника, появлению болей в спине, отеков ног и даже может привести к развитию варикозной болезни.

«Не стоит класть ногу на ногу, потому что в результате длительного пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка. У человека смещается ось позвоночника, сильно перенапрягаются мышцы спины, в результате чего они начинают болеть», — сказал врач и добавил, что такая привычка создает излишнее давление на межпозвонковые диски и способствует их износу, из-за чего возникают хронические боли в области спины.

По словам Авакяна, приводят к ухудшению общего самочувствия и повышают риск развития ортопедических заболеваний также сутулость и сильный наклон головы.

Специалист объяснил, что во время длительного пребывания в положении сидя у человека замедляется отток венозной крови от ног к сердцу. «Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают», — отметил специалист. Он предупредил, что многочасовая статическая нагрузка способствует развитию варикоза. При этом врач заметил, что нельзя однозначно сказать, что именно закидывание ноги на ногу замедляет отток крови, так как научных работ именно на эту тему нет. Однако долго сидение в такой позе приводит к онемению ног, что увеличивает вероятность появления отеков.

В связи с этим врач порекомендовал всем, кто сталкивается из-за работы с регулярными статическими нагрузками, больше двигаться в течение дня, почаще вставать из-за компьютера, разминаться и следить за осанкой. А для того, чтобы улучшить отток крови и избежать варикоза, посоветовал совершать пешие прогулки, носить компрессионный трикотаж, заниматься плаванием, скандинавской ходьбой и посещать умеренные тренировки в фитнес-зале.