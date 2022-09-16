В Германии рассказали о плачевном состоянии немецкой армии

Der Spiegel: глава ассоциации Бундесвера Вюстнер заявил о плачевном состоянии армии ФРГ

Несмотря на потраченные миллиарды евро, бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. Если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности. Об этом заявил глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер, пишет Der Spiegel.

«Бундесвер хорошо проявляет себя на восточном фланге НАТО и в зарубежных миссиях, а также предоставляет поддержку Украине. Однако 100 миллиардов евро из специального фонда сначала еще должны быть заложены в [армейские] контракты. На данный момент мы все еще находимся в свободном падении», — рассказал глава профсоюза.

Вюстнер отметил, что если бундестаг не утвердит сумму в 75 миллиардов евро в качестве минимального порога для ежегодного финансирования, то реформирование немецкой армии «даже не стоит начинать». Он также добавил, что в бундесвере наблюдается большой дефицит кадров, и призвал молодых людей идти на службу.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Тем не менее она подчеркнула, что Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне.