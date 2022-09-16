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Заказавшего убийство жены пенсионера МВД арестовали

Прокуратура: заказавшего убийство жены пенсионера МВД Новикова арестовали до 14 ноября

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Троицкий суд Москвы арестовал пенсионера МВД Юрия Новикова, который признался в организации убийства своей жены во время ее прогулки с собакой в Новой Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы Юрия Новикова, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, и организации убийства по найму.

Убийство произошло 5 сентября. Тело женщины с огнестрельным ранением в голову​​​ обнаружили во дворе жилого дома в Новой Москве. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка.

Однако у следствия возникли сомнения в правдивости слов мужчины. В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет, патроны и одежду, в которой мужчина был в момент убийства жены, и решили проверить супруга на причастность к убийству женщины.

По версии следствия, обвиняемый заказал убийство своей жены своему знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить ему один миллион рублей. Мотивом убийства стал земельный участок с домом в деревне Троица.

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Марина Совина
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