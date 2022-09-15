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Раскрыты детали заказного убийства жены пенсионера МВД России

Подозреваемый в заказном убийстве жены пенсионер МВД обещал заплатить киллеру 1 млн рублей
Начало событий в новости Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены на прогулке пенсионера МВД

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пенсионер МВД заказал знакомому убийство жены и обещал заплатить ему один миллион рублей. Об этом сообщает «МК», раскрывая детали расследования.

Мужчина обратился к будущему киллеру с предложением убить его супругу в конце июля. Получив согласие на исполнение преступления, заказчик передал ему пистолет системы «наган». Киллер дал развернутые показания следователю, между ним и пенсионером МВД была проведена очная ставка.

Мотивом убийства стал земельный участок с домом в деревне Троица. Однако пенсионер МВД отрицает свою причастность к преступлению. По его словам, причина убийства надумана, так как дом с участком был приобретен в ипотеку всего пять лет назад. Кроме того, на допросе под протокол следователю подозреваемый сообщил об избиении его сотрудниками полиции, которые заставили его оговорить себя. Адвокат Константин Лунин готовит жалобу на действия силовиков, указывая, что врачи диагностировали у его подзащитного закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на теле и ушибы.

Ранее 15 сентября сообщалось о задержании пенсионера МВД по подозрению в убийстве супруги. Мужчина прежде рассказывал, что вечером 5 сентября вышел на прогулку с женой и овчаркой. На поле они увидели силуэт неизвестного мужчины, который сделал им замечание, что собака не на поводке и без намордника. Хозяйка стала ругаться с ним, а ее муж пытался успокоить овчарку, после чего повел животное домой. Внезапно он услышал звук выстрела и увидел, что его жена падает. Мужчина довел собаку до дома и побежал к жене. Он вызвал скорую помощь, которая констатировала ее смерть.

В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет, патроны и одежду, в которой мужчина был в момент убийства жены, и решили проверить супруга на причастность к убийству.

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Любовь Ширижик
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