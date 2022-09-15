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Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены на прогулке пенсионера МВД

Полиция задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой

Фото: Дмитрий Голубович / Russian Look / Globallookpress.com

Полиция задержала пенсионера МВД, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой: следствие считает, что преступление было спланировано заранее. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, пенсионер МВД смог успешно пройти проверку на полиграфе, поэтому его сперва отпустили, вычеркнув из списка возможных подозреваемых. Сейчас фигурант и его подельник находятся в Следственном комитете России (СКР) на допросе.

Как сообщили «Ленте.ру» в СКР Москвы, в рамках предварительного следствия был отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а затем и круг ее общения. Одна из версий совершенного преступления — желание супруга завладеть имуществом погибшей.

Ранее сообщалось, что следствие намерено проверить мужа застреленной в Новой Москве женщины. На тот момент предварительно считалось, что ее застрелил неизвестный после замечания об отсутствии намордника на овчарке, однако в этой версии следователи вскоре усомнились.

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Леонид Микуляк
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