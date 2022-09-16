Девушка необычно отомстила крадущему ее еду коллеге

Девушка с Reddit заставила коллегу-мусульманина съесть свиной сэндвич за кражу ее еды

Пользовательница Reddit из Мексики с ником pervirgin_witch рассказала, как ей удалось необычно отомстить коллеге, который крал ее обеды из офисного холодильника. По словам девушки, она обманом заставила мужчину попробовать сэндвич со свининой, что шло вразрез с его религией.

По словам pervirgin_witch, она начала носить на работу обеды из дома, чтобы сэкономить. Однако вскоре девушка заметила, что приготовленная ею еда стала исчезать из офисного холодильника. «Я немного поизучала ситуацию и узнала, кем был злоумышленник. Один из моих коллег, назовем его "М", решил, что имел право забирать мои обеды без спроса на протяжении почти недели», — написала она. Рассказчица указала, что вместе с тем у нее не было убедительных доказательств кражи, которые она могла бы предоставить начальству, и потому она решила сама наказать коллегу.

Девушка отметила, что «М» — мусульманин, и добавила, что он постоянно напоминает коллегам о своей вероисповедании. Чтобы отомстить мужчине, pervirgin_witch вместо своего традиционного обеда, который всегда состоял из курицы и овощей, приготовила сэндвич со свининой. «Незадолго до обеденного перерыва офис встал на уши из-за душераздирающих криков, доносившихся из комнаты для перерывов. Когда кто-то пошел туда, то обнаружил там бедного "М", который жаловался на то, что он попробовал свинину. Он говорил, что некто положил "нехаляльную" еду в холодильник», — описала она произошедшее.

Рассказчица сделала вывод, что коллега не стал рассматривать сэндвич и сразу же попробовал его. Она также отметила, что ситуация с кражей еды стала известна кадровому отделу и «М» вынесли предупреждение. По словам pervirgin_witch, после инцидента он в течение нескольких дней бросал на нее «уничтожающие» взгляды.

«Тебе следовало напомнить ему, что кража — грех в исламе», «Я мусульманин, и этот парень заслуживает пойти *** [к черту] за воровство твоей еды», — поддержали авторшу комментаторы. Многие из них также выразили уверенность в том, что коллега девушки заслужил более сурового наказания от кадрового отдела, нежели предупреждение.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как в течение года по ошибке получал чужие доставки еды, а затем встретил настоящих хозяев заказов. По словам парня, соседка, которая делала эти заказы, обвинила его в обмане.