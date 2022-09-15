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Парень по ошибке целый год получал чужие посылки и неожиданно встретил их хозяев

Парень по ошибке получал чужие доставки, из-за чего хозяева заказов обвинили его в обмане

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как целый год иногда получал чужие доставки еды, а затем неожиданно для себя встретил настоящих хозяев заказов. Парень рассказал, что однажды к нему домой пришла девушка, которой на самом деле должны были привозить посылки, и обвинила его в обмане.

По словам героя истории, около года назад его семья переехала. Тогда же они начали получать чужие доставки. «Когда нам впервые привезли чужую еду, я подумал, что это была ошибка приложения. В течение двух часов за доставкой никто так и не пришел, поэтому мы решили оставить ее себе», — написал автор поста. Когда история повторилась, парень позвонил в службу доставки. Сотрудники сервиса сказали, что ему не стоит беспокоиться, и объяснили произошедшее технической ошибкой. «До сегодняшнего дня мы продолжали получать случайные заказы», — уточнил автор поста.

Недавно парень снова обнаружил у своего дома доставленную еду, которую никто из членов его семьи не заказывал. Брат рассказчика съел чизбургер и картофель фри, а затем они услышали звонок в дверь. «Я открыл и увидел перед собой невысокого парня примерно 25 лет. Он сказал, что у нас одинаковые номера домов, поэтому курьеры постоянно путают наши дома, из-за чего нам приходят их доставки», — написал герой истории и добавил, что вернул соседу всю еду, кроме той, что уже съел его брат.

Спустя пять минут после случившегося раздался еще один звонок в дверь. По словам автора, на этот раз в его дом пришла девушка и спросила, не было ли в заказе чизбургер и картошки. «Она выглядела очень расстроенной, и я признался, что мой брат съел ее еду. Я попросил прощения и предложил заплатить за это, но она отказалась», — вспомнил парень. По словам автора, он попытался объяснить соседке, что считал заказы последствием сбоя в приложении, но она заявила, что не верит его словам.

В комментариях под постом многие ответили отметили, что автору не стоит винить себя в произошедшем, так как он предупредил компанию о том, что получал чужие доставки. По мнению части пользователей, сервис должен возместить деньги его соседям. Некоторые комментаторы также сочли, что рассказчику стоит вручить соседям подарочный сертификат.

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Олег Давыдов
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