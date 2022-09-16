Латвия запретит въезд россиянам с 19 сентября

Глава МИД Латвии: россиян с шенгенскими визами не будут пускать в страну с 19 сентября

Латвия запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими визами с 19 сентября, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) республики Эдгарс Ринкевичс, сообщает РИА Новости. По словам Ринкевичса, на эту меру Рига пошла из соображений безопасности.

«С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут», — сказал Ринкевичс.

7 сентября стало известно, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. В российском парламенте назвали желание Прибалтики не пускать россиян «угрозами от карликов».