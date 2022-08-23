В Совфеде назвали желание Прибалтики не пускать россиян «угрозами от карликов»

Сенатор Джабаров назвал желание Прибалтики не пускать россиян «угрозами от карликов»

Идущие от «европейских карликов» визовые угрозы абсолютно не волнуют большинство стран Европы, которая не хочет отказываться от российских туристов. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает News.ru.

По словам сенатора, в настоящее время России не следует реагировать на подобное предложение, ведь для такой великой страны это несерьезно.

«Я думаю, эти визовые угрозы, которые сейчас идут от европейских карликов, особо никого не трогают, потому что Большая Европа их не поддержит. Они уже не знают, как нас опустить», — подчеркнул Джабаров.

Ранее стало известно, что власти Литвы выступили за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, однако согласилась бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества.

Также сообщалось, что Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — проблема, которую нужно решить.