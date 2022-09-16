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Россиянкам назвали выдающую в них провинциалку одежду

Grazia: кружевные топы и кроссовки на платформе выдают в россиянках провинциалок

Фото: Caroline McCredie / Getty Images

Модные редакторы журнала Grazia назвали россиянкам одежду, которая выдает в них провинциалок. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в список попали кружевные топы, джинсы со стразами и обтягивающие брюки. В последнем случае специалисты порекомендовали присмотреться к более расслабленным моделям или с разрезами на штанинах. Данная деталь сделает образ намного современнее и позволит не отказываться от привычной вещи, объясняют эксперты.

Помимо прочего в рейтинге оказались кроссовки на платформе, туника, бриджи и футболки с принтом. Также провинциалку может выдать приталенная кожаная куртка. Несмотря на универсальность данной вещи, стоит отказаться от подобного силуэта и сделать выбор в пользу оверсайз-моделей.

В последнюю очередь журналисты выделили легинсы из тонкого хлопка. По их мнению, упомянутый предмет гардероба неуместен для повседневных образов, а также для занятий в спортзале, поскольку материал просвечивает белье.

В августе редакторы модного портала Woman's Day перечислили одежду, которая дешевит образ женщины. В первую очередь специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шляпок с вуалью и капроновых водолазок. Данные вещи давно утратили свою актуальность и не являются практичными, считают эксперты.

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Карина Черных
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