Россиянкам назвали удешевляющие женский образ предметы гардероба

Woman's Day: меховые жилеты и кроссовки на танкетке удешевляют образ женщины

Редакторы модного портала Woman's Day назвали предметы гардеробы, которые дешевят образ женщины. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, специалисты призвали россиянок отказаться от меховых жилетов, шапок с вуалью и капроновых водолазок. Как считают эксперты, данные вещи давно утратили свою актуальность и не являются практичными. Кроме того, они отметили, что прозрачные водолазки в сетку смотрятся вульгарно, особенно, если под них надеть белье.

Помимо прочего, в список попали кроссовки на танкетке, джинсы с заниженной талией и прозрачные длинные юбки. Вместо них авторы материала предлагают обратить внимание на другие варианты, придающие женскому образу элегантности. Например, включить в свой гардероб джинсы с завышенной посадкой и обувь на невысоком каблуке.

Вдобавок немодными стали спортивные костюмы из велюра, сапоги-угги, туфли на платформе и ободки с цветами. Причем последний аксессуар, по словам журналистов, обрел популярность в 2014 году благодаря люксовому бренду Dolce & Gabbana. На показах своих коллекций дизайнеры украсили головы моделей ободками и повязками из живых растений. Однако спустя некоторое время упомянутая вещь стала неактуальной из-за массового производства аналогов, декорированных искусственными цветами.

В июле редакторы журнала Grazia перечислили вышедшие из моды фасоны рубашек. По мнению экспертов, антитрендами являются популярные десять лет назад приталенные модели, а также варианты из теплой клетчатой ткани и денима. По мнению журналистов, они удешевляют образ.