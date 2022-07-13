Перечислены устаревшие фасоны рубашек

Grazia: рубашки из теплой клетчатой ткани и денима дешевят образ

Редакторы модного журнала Grazia перечислили вышедшие из моды фасоны рубашек. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь специалисты призвали отказаться от приталенных моделей, которые были особенно популярны 10 лет назад. По их словам, сейчас в тренде свободные фасоны, которые можно сочетать с футболками и топами.

Помимо этого, эксперты добавили в свой рейтинг рубашки из теплой клетчатой ткани и денима. Названные фасоны давно утратили свою актуальность, поскольку они дешевят образ. Вместо них предпочтительнее носить джинсовые куртки, советуют авторы материала.

Устаревшими также оказались варианты без рукавов и с воротником-стойкой. Отмечается, что первые лучше заменить костюмными жилетами на голое тело, а вторые — блузками-кимоно.

Ранее в июле журналисты портала Grazia назвали вышедшие из моды модели брюк. Неактуальными стали брюки-бананы, кюлоты и варианты с бантом на талии. По их мнению, данные фасоны прибавляют бедрам объем, делают женщин визуально ниже и невыгодно подчеркивают живот. Кроме того, в список антитрендов попали хлопковые легинсы, брюки-скинни и модели с лампасами.