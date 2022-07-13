Названы вышедшие из моды модели брюк

Grazia: брюки-бананы и кюлоты прибавляют бедрам объем

Редакторы модного журнала Grazia назвали вышедшие из моды модели брюк. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, журналисты включили в список антитрендов брюки-бананы, кюлоты и модели с бантом на талии. По их мнению, данные фасоны прибавляют бедрам объем и делают женщин визуально ниже. Кроме того, как отмечают эксперты, брюки с бантом невыгодно подчеркивают живот.

Также в 2022 году будут неактуальны хлопковые легинсы. Упомянутый предмет гардероба, изготовленный из тонкой хлопковой ткани, быстро изнашивается, и сквозь него заметно нижнее белье. В качестве альтернативы эксперты предлагают рассмотреть варианты в спортивном стиле, сшитые из полиамида.

В заключение специалисты советуют отказаться от брюк-скинни и моделей с лампасами. Они пояснили, что первые лучше заменить на модели с разрезами или с V-образным вырезом на талии, а вторые — на однотонные варианты на резинке.

Раннее в июне журналисты портала Grazia перечислили устаревшие фасоны юбок. Так, неактуальными стали короткие спереди юбки с длинным подолом сзади, которые были особенно популярны в 2010-х годах, юбка-пачка, юбка с защипами, с баской и ярких цветов.