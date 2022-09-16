Стало известно о рисках для оставшихся без российского ПО школ

Глава комитета Губина: не перешедшие на российское ПО школы могут стать жертвой киберугроз

Образовательные учреждения в России, которые не перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют подвергнуться киберугрозам. Об этом предупредила глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Татьяна Губина в разговоре с РИА Новости.

Она объяснила это предстоящей недоступностью обновления ранее использовавшихся операционных систем (ОС). Она напомнила, что компания Microsoft ушла из России и прекратила поддержку своих программных решений. «Кроме того, наблюдается зависимость многих школ, колледжей, вузов от различных онлайн-сервисов под эгидой Microsoft. Речь о таких проектах, как Office365, Azure, подписку на которые оформляют образовательные учреждения», — добавила Губина.

Эксперт отметила, что преимуществом российских ОС является возможность оперативной технической поддержки и сопровождения отечественными компаниями-разработчиками, которые являются резидентами России. В таком случае «никто ничего не отключит извне», подчеркнула она.

Ранее в российских магазинах появились копии операционной системы «Ред ОС», разработанной отечественными специалистами. В ассортименте магазинов группы представлены базирующаяся на Linux «Ред ОС» и офисный пакет «Р7-Офис».