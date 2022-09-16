В Запорожской области назвали последствия демилитаризации ЗАЭС

Рогов заявил, что демилитаризация ЗАЭС повысит риск проникновения военных Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что демилитаризация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повысит риск проникновения на ее территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), передает ТАСС.

«Требование вывести силы с территории ЗАЭС — это призыв [МАГАТЭ] сделать АЭС беззащитной и без охраны. Это высшая степень наглости. Почему МАГАТЭ не требует снять охрану с АЭС в США или Франции? Почему мы должны быть беззащитными, учитывая, что ведутся постоянные провокации, диверсии? Это гарантирует захват станции боевиками Зеленского», — считает Рогов.

Он подчеркнул, что демилитаризация не просто увеличит риск проникновения на станцию ДРГ, а «тогда ядерный терроризм выйдет на совершенно новый уровень».

Ранее Рогов назвал предвзятой резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ЗАЭС. Он выразил недовольство тем фактом, что в постановлении МАГАТЭ украинские силы не были обозначены как главный и единственный виновник обстрелов Запорожской АЭС.