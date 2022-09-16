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Спецназ Росгвардии обнаружил схроны ВСУ в ЛНР

В ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили схроны с гранатометами и огнеметом
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил замаскированные схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В заминированном тремя установленными на растяжках гранатами Ф-1 схроне были найдены ручные противотанковые гранатометы (РПГ) иностранного производства и 60 миллиметровые американские мины. Также при выполнении задач в ЛНР были найдены чешский гранатомет «Золя», огнемет РПО и множество снарядов, мин и боеприпасов. При проверке владельцев оружия было изъято 40 охотничьих ружей.

15 сентября сообщалось, что разведка Росгвардии помогла российским артиллеристам уничтожить технику и бойцов ВСУ.

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Владимир Седов
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