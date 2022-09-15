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Росгвардия в Донбассе помогла уничтожить технику ВСУ

Разведка Росгвардии помогла российским артиллеристам уничтожить технику и бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости

Сотрудники специального подразделения Росгвардии помогли российским военным уничтожить технику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы выявили скопления живой силы и боевой техники украинских войск во время воздушной оптико-электронной разведки. Информация была передана российским артиллерийским подразделениям, огнем которых были уничтожены до 50 украинских военных и девять единиц техники, включая автомобильную спецтехнику, САУ, артиллерийское орудие и два БМП.

Также спецназовцы Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ России провели специальные адресные мероприятия в городе Лисичанске, где задержали украинца, подозреваемого в пособничестве СБУ. При нем были обнаружены два гранатомета РПГ-22, карты и представляющие оперативный интерес документы.

7 сентября сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности СБУ и ВСУ, и нашли 25 оружейных схронов в Херсонской и Запорожской областях.

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Азамат Асланов
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