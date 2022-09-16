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Власти Германии взяли под контроль три НПЗ «Роснефти» в стране

ФРГ передаст дочки «Роснефти» в управление Федерального сетевого агентства

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Германии передали дочерние предприятия «Роснефти» в управление национальному регулятору в сфере энергетики. Федеральное сетевое агентство получит под контроль дочернюю структуру НК «Роснефть» и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ): PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщается на сайте Министерства экономики и защиты климата страны.

Уточняется, что «критически важные» предприятия, поставщики, страховые компании и банки больше не хотели сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами с участием «Роснефти» и с немецкими дочками.

Федеральное сетевое агентство ФРГ объяснило, что причиной подобного шага стали неопределенность на рынке и антироссийские санкции. Отмечается, что управление заинтересовано в недопущении угрозы энергетической безопасности и таким образом закладывает основу для сохранения НПЗ в Шведте.

В августе сообщалось, что отказ от российской нефти и ее замена на американское топливо на нефтеперерабатывающем заводе РСК в ФРГ грозит негативными последствиями. В «Роснефти» также предрекли дефицит нефтепродуктов в Германии.

Ранее в Германии предрекли беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть. С таким мнением выступил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен. «Я не хочу даже представлять, что нас ждет в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит», — отметил он.

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Алина Гончарова
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