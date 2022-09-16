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В Москве автомобиль сбил человека на самокате и попал на видео

На Ярославском шоссе в Москве автомобиль сбил человека на самокате на пешеходном переходе

В Москве на Ярославском шоссе автомобиль сбил человека на самокате, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как легковой автомобиль не тормозит перед пешеходным переходом и наезжает на самокатчика. Из-за столкновения человека отбрасывает на другую часть дороги.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб города. Из-за ДТП движение на данном участке дороги временно затруднено.

Ранее в Уфе водитель Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате и попал на видео. В результате у мальчика оказались сломаны ребра.

Анастасия Шейкина
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