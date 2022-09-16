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Сбер перечислил возможные стимулы для поддержки интереса к IPO

Зампред правления Сбера Попов назвал возможные стимулы для поддержки интереса к IPO

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Развитие локального инвестиционного спроса могло бы поддержать интерес к развитию IPO в России, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту».

«После ухода западных инвесторов рынок ограничен. Нужно развивать локальный инвестиционный спрос, стимулировать развитие фондового рынка, возвращать его привлекательность как одного из главных направлений трансформации свободных денежных средств в экономику страны», — перечислил он возможные стимулы.

По мнению Попова, потенциал есть в развитии сократившегося пула институциональных инвесторов за счет крупных российских финансово-промышленных холдингов, а также обеспеченных частных инвесторов. Развитие рыночной инфраструктуры, отсутствие резких колебаний котировок, а также повышение прогнозируемости и прозрачности позволит привлечь новых инвесторов, что будет способствовать развитию рынка, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Сбер сосредоточился на скорейшем создании отечественных IT-решений. Первым шагом на пути к этому для компании стало создание собственного производственного процесса, который облегчает работу продуктовых команд и снижает издержки на создание продуктов.

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Варвара Кошечкина
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