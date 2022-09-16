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Российский подросток заживо сгорел при пожаре

В Югре на месте пожара нашли тело сгоревшей заживо 15-летней девочки

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

На месте пожара в Ханты-Мансийске обнаружено тело 16-летней девушки-подростка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным, вечером 15 сентября в здании на улице Строителей произошел пожар. Пожарные, поле того, как потушили огонь, обнаружили в жилом помещении на втором заживо сгоревшую россиянку. Уточняется, что место, где она проживала, не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

По факту смерти несовершеннолетней в результате пожара СК возбудил уголовное дело.

В конце августа в поселке Кировский в Приморском крае три человека заживо сгорели при пожаре в жилом доме.

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Евгения Куликова
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