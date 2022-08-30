Трое россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме

В Приморском крае двое мужчин и женщина заживо сгорели при пожаре в жилом доме

В поселке Кировский в Приморском крае три человека заживо сгорели при пожаре в жилом доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Пожар произошел ночью во вторник, 30 августа. Пожарные прибыли на место возгорание через четыре минуты после вызова сотрудников экстренных служб. Они обнаружили в доме тела двух мужчин и одной женщины.

Причины пожара устанавливаются. Огонь охватил площадь около 32 квадратных метров, в его тушении задействовали пять человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области пожилая женщина бросилась спасать внуков из горящей бани и сгорела с ними заживо. Предположительно, возгорание началось в электрическом щитке, его причиной называют короткое замыкание.