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Россиянка бросилась спасать внуков из полыхающей бани и сгорела с ними заживо

Под Ярославлем женщина бросилась спасать внуков из пожара в бане и сгорела с ними заживо

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области пожилая женщина бросилась спасать внуков из горящей бани и сгорела с ними заживо. Об этом сообщил источник 76.ru.

По его данным, дети 9 и 12 лет спали на мансардном этаже бани. Предположительно, возгорание началось в электрическом щитке, его причиной называют короткое замыкание. В момент пожара бабушка и дедушка детей были на улице — пожилая россиянка увидела огонь и бросилась спасать внуков, но погибла вместе с ними.

Дети приехали к бабушке из Саратова. На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) говорится, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после случившегося. На место прибыли следователи и криминалисты.

Ранее в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре в хостеле. Возгорание началось на улице Садовой в трехэтажном кирпичном доме, его площадь составила 750 квадратных метров. Мать заперла детей на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего несовершеннолетние не смогли выбраться из здания во время пожара.

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Анастасия Шейкина
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