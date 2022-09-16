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Древний склеп обрушился в горах российского региона

Древний склеп обрушился из-за подмыва водой в горах Ингушетии

Фото: Тимур Агиров / wikipedia

В горах Ингушетии обрушился древний склеп с человеческими останками. Конструкция обрушилась в российском регионе из-за подмыва водой и сильного ветра, сообщает «Интерфакс».

Обрушение части склепа на склоне берега реки зафиксировали сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии во время обследования башенного комплекса «Цори». Уцелевшая часть объекта находится в аварийном состоянии. Помимо большого количества останков, внутри склепа были обнаружены предметы быта.

Количество останков не схоже с содержанием других склепов. Кроме того, на костях хорошо сохранились отдельные фрагменты и присутствует резкий трупный запах. Из-за сомнений в сроках захоронения сотрудники заповедника обратились в Роспотребнадзор для проведения исследований по контролю качества питьевой воды, чтобы избежать возможного распространения инфекции.

В музее считают, что для извлечения из склепа остальных предметов необходимо обследовать постройку при участии соответствующих служб. Также следует провести работы по предотвращению разрушения сохранившейся части могильника.

В июне строительная бригада из Москвы обнаружила человеческие кости во время раскопок. Рабочие нашли три человеческих черепа и десятки костей, включая реберные. Отмечается, что останки оказались старыми.

Александра Качан
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