В китайском городе сгорел небоскреб

CCTV: в городе Чанша сгорел 42-этажный небоскреб

В китайском городе Чанша сгорел 42-этажный небоскреб, служивший офисом для компании China Telecom. Об этом сообщил телеканал CCTV.

В настоящий момент информация о возможных жертвах происшествия уточняется. Также неизвестны причины возгорания, которое стремительно охватило здание высотой более 200 метров.

Городские пожарная и спасательная службы своевременно отреагировали на пожар и огонь был быстро потушен. Всего на место происшествия выехали 280 сотрудников экстренных служб.