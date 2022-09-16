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В китайском городе сгорел небоскреб

CCTV: в городе Чанша сгорел 42-этажный небоскреб

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В китайском городе Чанша сгорел 42-этажный небоскреб, служивший офисом для компании China Telecom. Об этом сообщил телеканал CCTV.

В настоящий момент информация о возможных жертвах происшествия уточняется. Также неизвестны причины возгорания, которое стремительно охватило здание высотой более 200 метров.

Городские пожарная и спасательная службы своевременно отреагировали на пожар и огонь был быстро потушен. Всего на место происшествия выехали 280 сотрудников экстренных служб.

Николай Чигасов
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