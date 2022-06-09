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Истребитель ВВС Китая упал на жилой дом

Истребитель ВВС Китая упал на жилой частный дом в городе Сянъян, один человек погиб

Фото: Wikimedia

Истребитель ВВС Народно-освободительной армии Китая упал на частный жилой дом в городе Сянъян в центральной китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Речь идет о реактивном истребителе J-7 (Цзянь-7, копия МиГ-21). В результате крушения один человек погиб и двое получили ранения. Погибший и раненые — местные жители. Самолет выполнял учебный полет.

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Все они погибли.

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Виктория Кондратьева
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